الحكم فى طعون 22 متهما فى أحداث عنف أبراج النايل سيتى أمام النقض اليوم

تصدر اليوم الاثنين محكمة النقض ، حكمها فى الطعون المقدمة من 22 متهمًا فى أحداث عنف "أبراج النايل سيتى" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى 29 يناير 2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين ووالباقى بالسجن 7 سنوات، وكذا طعن النيابة العامة على احكام البراءة ل10 آخرين وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى بمنطقة روض الفرج وفرض إتاوات على إداراتها.

ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بابراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الاتاوات على اصحاب المحال والمولات لغياب الامن وفى يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتامين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياتة .فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق ابو العلا من مهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات فى الاتجاهين، وقام أهالى القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما ادى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18متهم منهم.مما اسفر عن اصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من امن الفندق.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين ال22 بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه.