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حركة تمرد سودانية تؤكد مقتل 4 متظاهرين والحكومة تنفى

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حركة تمرد سودانية تؤكد مقتل 4 متظاهرين والحكومة تنفى حركة تمرد سودانية تؤكد مقتل 4 متظاهرين والحكومة تنفى

>أكدت حركة "جيش تحرير السودان" المتمردة ان القوات الحكومية قتلت أمس الأحد فى مدينة الجنينة بإقليم دارفور أربعة متظاهرين وأصابت عشرات آخرين بجروح، وهو ما نفته المحلية.

وقالت الحركة المتمردة فى بيان تلقته وكالة فرانس برس ان القوات الحكومية "مدعومة بالمليشيات القبلية قامت بإطلاق الرصاص الحى على المدنيين العزّل المعتصمين بمبانى أمانة حكومة ولاية غرب دارفور بعد أن قامت مليشيات النظام بحرق قراهم وأصبحوا بلا مأوى".

وأضاف البيان "سقط فى الحال أربعة شهداء وهنالك العشرات من الجرحى البعض منهم إصاباتهم خطرة".

لكن حكومة ولاية غرب دارفور نفت هذه المعلومات، مؤكدة ان ما جرى هو تفريق القوات الحكومية لمتظاهرين احرقوا ثلاث سيارات أمام مبان حكومية اثر مقتل راع فى قرية ملى الواقعة على بعد حوالى 50 كلم جنوب الجنينة عاصمة الولاية.

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مصر 365

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