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العبادى يبحث مع مجلس الأمن الوطنى استكمال عملية تحرير الأراضى العراقية

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العبادى يبحث مع مجلس الأمن الوطنى استكمال عملية تحرير الأراضى العراقية العبادى يبحث مع مجلس الأمن الوطنى استكمال عملية تحرير الأراضى العراقية

>ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء د. حيدر العبادى مساء الأحد اجتماعا للمجلس الوزارى للأمن الوطنى، حضر الاجتماع وزريرا الدفاع خالد العبيدى والداخلية محمد سالم الغبان ومستشار الأمن القومى فالح الفياض ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل استمرار الانتصارات التى حققتها القوات العراقية فى الرمادى ضد تنظيم "داعش" وتحرير مساحات واسعة من الأراضى من قبضة التنظيم، والتأكيد على استكمال عملية التحرير للأراضى العراقية، كما بحث الاجتماع الموازنات الاستثمارية للوزارات الأمنية وتوقيع مذكرات تفاهم أمنية مع عدد من الدول.

من جهة أخرى، أجرى رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى مباحثات مع نظيريه الكويتى مرزوق الغانم واللبنانى نبيه برى، وذكر المكتب الإعلامى للجبورى مساء اليوم أن مباحثاته تركزت حول تطورات الوضع الإقليمى وأهمية توحيد المواقف ازاءها بالإضافة إلى تعزيز التعاون البرلمانى وبما يخدم المصالح المشتركة.
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