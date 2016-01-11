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محكمة الأمور المستعجلة تنظر اليوم دعوى حظر حركة تمرد

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محكمة الأمور المستعجلة تنظر اليوم دعوى حظر حركة تمرد محكمة الأمور المستعجلة تنظر اليوم دعوى حظر حركة تمرد
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها، لجلسة 11 يناير لتقديم المستندات.

أقام محامى دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرا فى دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذان كانا أمس، ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعون إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.

وأضاف فى الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قاونى.

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مصر 365