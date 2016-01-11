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الصحة: علاج 90 ألف مريض بأورام على نفقة الدولة بقيمة 614 مليون جنيه

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الصحة: علاج 90 ألف مريض بأورام على نفقة الدولة بقيمة 614 مليون جنيه الصحة: علاج 90 ألف مريض بأورام على نفقة الدولة بقيمة 614 مليون جنيه
أكد الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن عدد مرضى الأورام الذين يستفيدون من بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بلغ 90 ألف مريض.

وأضاف الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن فاتورة علاج المرضى حتى نهاية العام الماضى بلغت 614 مليون جنية .

وأوضح أنه سيتم مراجعة بروتوكولات العلاج الخاصة بالأورام لزيادة دعم الدولة للمصابين بهذه الأمراض .


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