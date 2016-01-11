الأهالى يفتحون رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ بعد قطعه لدهس سيارة صياداً

تمكنت قيادات مديرية أمن كفر الشيخ من اقناع أهالى مدينة البرلس بفتح رافد الطريق الدولى الساحلى الذى أغلقوه بإشعال النيران فى إطارات السيارات به، احتجاجاً على دهس سيارة لـ"نصر محمد سعد مهنا" 28 سنة صياد وفرار قائدها هارباً.

ومنع أهالى البرلس السيارات من المرور وأشعلوا النيران فى الإطارات، ما أدى لتكدس السيارات على جانبي الطريق.

ونقلت إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمركز إسعاف بلطيم جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، وتم فتح الطريق وساد الهدوء مدينة البرلس، عقب وعد قيادات الأمن بالتوصل للمتهم مرتكب الواقعة.

أهالى يقطعون رافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ احتجاجاً على دهس موطن

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