اليوم.. الحكم على "السبكى" وابنته لاتهامهما بنشر "صور خادشة للحياء"

تنطق اليوم محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أشرف نصار ، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بالحكم على المنتج السينمائى محمد السبكى، ونجلته "رنا"، فى اتهامهما بنشر مصنف يحوى صورا خادشة للحياء.

يذكر أن المحامى سمير صبرى، تقدم بالبلاغ رقم 14547 سنة 2015، واتهم فيه محمد حنفى متولى السبكى، ونجلته رنا محمد، بنشر صور خادشة للحياء، بفيلم "ريجاتا" وعرضها بدور السينما.

- 11 يناير.. الحكم على "السبكى" وابنته لاتهامهما بنشر صور خادشة للحياء