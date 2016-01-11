اليوم.. الحكم على "السبكى" وابنته لاتهامهما بنشر "صور خادشة للحياء"

تنطق اليوم محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أشرف نصار ، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بالحكم على المنتج السينمائى محمد السبكى، ونجلته "رنا"، فى اتهامهما بنشر مصنف يحوى صورا خادشة للحياء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- 11 يناير.. الحكم على "السبكى" وابنته لاتهامهما بنشر صور خادشة للحياء
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يذكر أن المحامى سمير صبرى، تقدم بالبلاغ رقم 14547 سنة 2015، واتهم فيه محمد حنفى متولى السبكى، ونجلته رنا محمد، بنشر صور خادشة للحياء، بفيلم "ريجاتا" وعرضها بدور السينما.
>- 11 يناير.. الحكم على "السبكى" وابنته لاتهامهما بنشر صور خادشة للحياء
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