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تكيس المبايض وإفراز هرمونات الذكورة السبب الرئيسى للشعر الزائد عند النساء

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تكيس المبايض وإفراز هرمونات الذكورة السبب الرئيسى للشعر الزائد عند النساء تكيس المبايض وإفراز هرمونات الذكورة السبب الرئيسى للشعر الزائد عند النساء
قد تعانى الكثير من النساء من كثافة شعر الوجه ومناطق مختلفة فى الجسم، بشكل غير طبيعى، مما يدل على وجود مشكلة مرضية تعانى منها المرأة.

ووفقا لإحدى الدراسات البريطانية فإن كثافة شعر الوجه والجسم تكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض كمتلازمة تكيس المبايض، والتى تعد السبب الرئيسى لوجود الشعر الزائد عن النساء، وقد تؤثر على 15% من النساء.

ومن جانبه يقول الدكتور رينا دافيسون أستاذ الغدد الصماء بمستشفى ويبس كروس الجامعى، إن الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض السبب الرئيسى لإصابة النساء بالشعر الزائد فى الوجه أو بعض المناطق الأخرى فى الجسم.

وأشار إلى أنه عند الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض فإن المبيض لا يعمل بشكل صحيح ويتم تغطيته بأكياس صغيرة، ونتيجة لذلك يحدث عدم انتظام للدورة الشهرية وتقل الخصوبة ويظهر حب الشباب، كما أن من أكثر الأعراض شيوعا وجود مستوى عال من هرمونات الذكورة "الأندروجين"، مما يساعد على زيادة نمو الشعر.

وحسب التقرير فإن جميع النساء اللاتى يعانين من الشعر الزائد يعانين من إفراز هرمون الأندروجين بكثرة، فتكون بصيلات الشعر أكثر حساسية لهرمون الذكورة، مما ينتج عنه إفراز الكثير من الشعر الخشن.
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