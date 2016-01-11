أوقاف سوهاج: اليوم بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد للأئمة

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه تبدأ اليوم الYثنين اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد للأئمة عام 2016 على أن توافى الوزارة بأسماء الحاصلين منهم على 75 % فأكثر من الدرجة الكلية تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بالوزارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أنه تقدم لهذه المسابقة 40إمام وتم تقسيمهم على 3 لجان وأضاف الدكتور على خليل مدير الإرشاد الدينى بأوقاف سوهاج أن لجان الإمتحان ستعقد بالمديرية وسيجرى الإمتحان فى القرآن الكريم والتفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والسمات الشخصية والثقافة العامة