اليوم.. تمكين إسلام بحيرى من رد هيئة المحكمة فى استشكاله على حكم حبسه

تمكن غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الباحث إسلام البحيرى ، اليوم الاثنين ، من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة فى نظر الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام ، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى .

وكان المستشار جميل سعيد محامى الباحث إسلام البحيرى قد تقدم بالاستشكال إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدى، طالبا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

> كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيرى، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانا يصل إلى حد الانعدام، نظرا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة "بحيرى" من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذى تأيد استئنافيا وصار حائزا لقوة الشىء المقضى، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملا بقاعدة قوة الشىء المقضى لوحدة السبب والموضوع والخصوم.

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