بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يكرم المخترعين الفائزين على مستوى الجمهورية

كرم اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفر الشيخ، الفائزين فى مسابقة ريادة الأعمال التى أقيمت تحت رعاية وتنظيم وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفنى من خلال وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وال giz ومنظمة العمل الدولية وiloوالشركة المانحة , شركة البترول dea الألمانية، بحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، والسيد السنور.

أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديرية التربية والتعليم شاركت بمشروعين وفازت بالمركز الأول بمشروع تنقية مياه الشرب والمركز الثالث بمشروع زبادى للتخسيس على مستوى الجمهورية .

وقالت أشرف على الفريق الأول عوض الشحات مدير مدرسة الرصيف التجارية والمتسابقين أميرة حلمى ومروة محمود وعبد العظيم محمد، أما المشروع الثالث فقد تشكل من الشحات سرور مدبر مدرسة دسوق الزراعية والمتسابقين رانيا محمد ومحمد حسام ومصطفى برى .

وأضافت ضم فريق المدربين محمد سعد غنيم ونشأت السعيد القصاص ومحمد على السقا وسامح رشدى مملوك ورضا عبد الحميد وانتصار توفيق أحمد وفهمى فهيم أحمد ومحمد عبد الله الدسوقى، تحت إشراف وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل برئاسة الدكتور محمود رمضان مدير الوحدة والمهندس مؤمن يحيى مسئول التوظيف والمهندس محمد السقا مسئول ريادة الأعمال والدكتور علاء الكفراوى مسئول الإرشاد والتوجيه .



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