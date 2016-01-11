أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يكرم المخترعين الفائزين على مستوى الجمهورية

Google+ Print
بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يكرم المخترعين الفائزين على مستوى الجمهورية بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يكرم المخترعين الفائزين على مستوى الجمهورية
كرم اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفر الشيخ، الفائزين فى مسابقة ريادة الأعمال التى أقيمت تحت رعاية وتنظيم وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفنى من خلال وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وال giz ومنظمة العمل الدولية وiloوالشركة المانحة , شركة البترول dea الألمانية، بحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، والسيد السنور.

أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديرية التربية والتعليم شاركت بمشروعين وفازت بالمركز الأول بمشروع تنقية مياه الشرب والمركز الثالث بمشروع زبادى للتخسيس على مستوى الجمهورية .

وقالت أشرف على الفريق الأول عوض الشحات مدير مدرسة الرصيف التجارية والمتسابقين أميرة حلمى ومروة محمود وعبد العظيم محمد، أما المشروع الثالث فقد تشكل من الشحات سرور مدبر مدرسة دسوق الزراعية والمتسابقين رانيا محمد ومحمد حسام ومصطفى برى .

وأضافت ضم فريق المدربين محمد سعد غنيم ونشأت السعيد القصاص ومحمد على السقا وسامح رشدى مملوك ورضا عبد الحميد وانتصار توفيق أحمد وفهمى فهيم أحمد ومحمد عبد الله الدسوقى، تحت إشراف وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل برئاسة الدكتور محمود رمضان مدير الوحدة والمهندس مؤمن يحيى مسئول التوظيف والمهندس محمد السقا مسئول ريادة الأعمال والدكتور علاء الكفراوى مسئول الإرشاد والتوجيه .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365