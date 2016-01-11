محافظ أسوان يهنئ عبد العال لانتخابه رئيساً لمجلس النواب

قدم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان التهنئة للدكتور على عبد العال لانتخابه رئيساً لمجلس النواب، كما قدم التهنئة أيضاً لأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى فى أجواء تسودها الديمقراطية والحرية عقب إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، ليكتمل بذلك بناء الدولة المدنية الحديثة لمصر.

وأكد محافظ أسوان فى تصريحات صحفية، على أنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة، وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة، من أجل الصالح العام لمواطنى أسوان، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبناء المحافظة فى غد أفضل.