أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محضر ضد المستشفى الجامعى بالإسماعيلية لرفضها استقبال مواطن فى حالة خطرة

Google+ Print
محضر ضد المستشفى الجامعى بالإسماعيلية لرفضها استقبال مواطن فى حالة خطرة محضر ضد المستشفى الجامعى بالإسماعيلية لرفضها استقبال مواطن فى حالة خطرة
حرر المواطن محمد ربيع القرنفلى من الإسماعيلية المحضر رقم 160 إدارى بقسم ثالث الإسماعيلية ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بصفته ومدير المستشفى الجامعى التخصصى، وذلك لرفض المستشفى استقباله أثناء تعرضه لوعكة صحية إلا بعد دفع 5 آلاف جنية بخزينة المستشفى.

وقال ربيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تعرض منذ أيام لوعكة صحية، فقامت أبنته بنقله للمستشفى الجامعى التخصصى، وهو فى حالة صحية خطيرة، فرفضت المستشفى استقباله وعلاجه وأصرت إدارة المستشفى على دفع مبلغ 5 آلاف جنية فى خزينة المستشفى تحت الحساب.

وأشار ربيع إلى أن أبنته توسلت لإدارة المستشفى قبوله وسوف تقوم بتدبير المبلغ صباحاً فرفضوا أيضاً،
>مطالبا بتدخل وزير الصحة للتحقيق فى الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365