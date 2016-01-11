محضر ضد المستشفى الجامعى بالإسماعيلية لرفضها استقبال مواطن فى حالة خطرة

حرر المواطن محمد ربيع القرنفلى من الإسماعيلية المحضر رقم 160 إدارى بقسم ثالث الإسماعيلية ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بصفته ومدير المستشفى الجامعى التخصصى، وذلك لرفض المستشفى استقباله أثناء تعرضه لوعكة صحية إلا بعد دفع 5 آلاف جنية بخزينة المستشفى.

وقال ربيع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تعرض منذ أيام لوعكة صحية، فقامت أبنته بنقله للمستشفى الجامعى التخصصى، وهو فى حالة صحية خطيرة، فرفضت المستشفى استقباله وعلاجه وأصرت إدارة المستشفى على دفع مبلغ 5 آلاف جنية فى خزينة المستشفى تحت الحساب.

وأشار ربيع إلى أن أبنته توسلت لإدارة المستشفى قبوله وسوف تقوم بتدبير المبلغ صباحاً فرفضوا أيضاً،

>مطالبا بتدخل وزير الصحة للتحقيق فى الواقعة.