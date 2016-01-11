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جامعة الزقازيق تشارك فى أسبوع شباب المدن الجامعية المصرية فبراير المقبل

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جامعة الزقازيق تشارك فى أسبوع شباب المدن الجامعية المصرية فبراير المقبل جامعة الزقازيق تشارك فى أسبوع شباب المدن الجامعية المصرية فبراير المقبل
يشارك طلاب المدن الجامعية بجامعة الزقازيق فى أسبوع شباب المدن الجامعية المصرية الذى تنظمه جامعة كفر الشيخ فى الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2016 للمنافسة فى مختلف الأنشطة الطلابية.

وصرح الدكتور عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة أن وفد الجامعة المشارك فى فعاليات الأسبوع سيضم 80 عضوا للمشاركة فى مسابقات الأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية والفنية والعلمية ونشاط الجوالة والخدمة العامة
>وأضاف أنه سوف يتم الإعداد والتجهيز للطلاب عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وان هناك مشاركة رياضية فاعلة لمتحدى الإعاقة .
>وقال إبراهيم على مدير عام المدن الجامعية أن المسابقات الرياضية سوف تتضمن كرة قدم خماسى، وكرة طائرة وطائرة شاطئية وتنس طاولة وألعاب قوى
>وتتضمن المسابقات فى النشاط الاجتماعى شطرنج والطالب المثالى والطالبة المثالية وبحث إجتماعى
>ويتضمن النشاط الثقافى حفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة والتجويد والشعر العمودى وشعر التفعيلة والقصة القصيرة والمقال ومجلة الحائط .
>وأضاف أمير محمد سمير مدير رعاية الشباب بالمدن الجامعية أن فعاليات الأسبوع سوف تتضمن مسابقات للنشاط الفنى أيضا تشتمل على غناء فردى طلبة وطالبات وعزف فردى وكاريكاتير ومعرض فنون تشكيلية
>كما تتضمن نشاط علمى يشمل عرض تقديمى عن إنجازات المدن الجامعية وعرض لبرنامج من تصميم الطلاب ودورى المعلومات العلمية.

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