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سيد عبد الحفيظ: السولية "أهلاوى" وبيسيرو يحدد موعد إنضمامه للمارد الأحمر

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سيد عبد الحفيظ: السولية "أهلاوى" وبيسيرو يحدد موعد إنضمامه للمارد الأحمر سيد عبد الحفيظ: السولية "أهلاوى" وبيسيرو يحدد موعد إنضمامه للمارد الأحمر
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه تم إنهاء الاتفاق مع عمرو السولية، لاعب وسط فريق الشعب الإماراتى، مؤكدا أن اللاعب أصبح "أهلاوى".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، خلال تصريحات له أمس الأحد، أن السولية تم رفع اسمه من قائمة الشعب الإماراتى، تمهيداً لانضمامه لـ"القلعة الحمراء"، لافتاً إلى أنه ينتظر عقد جلسة مع البرتغالى بيسيرو المدير الفنى للفريق لحسم موعد انضمام اللاعب، سواء فى يناير المقبل، أم بعد انتهاء الموسم الحالى.

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