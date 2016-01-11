عاصم عبد الماجد مهاجما الإخوان: متعصبوهم "مرضى" ويرون أزمتهم معركة الإسلام

أكد عاصم عبد الماجد، أحد حلفاء الإخوان، أن بعض متعصبى الجماعة، يرون أن كل معاركهم هى معارك الإسلام وليست الإخوان.

وأضاف عبد الماجد، فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك" :"إذا كان بعض متعصبى الإخوان، وما أكثرهم، يرون أن كل معارك الإخوان هى معارك الإسلام والثورة فهذا مريض يحتاج علاجا".

وتابع عبد الماجد مخاطبا متعصبى الإخوان،:"فما قولك أيها المريض فى معارك الإخوان الداخلية والتى يزعم كل طرف فيها أنه على الحق وأنه لن يتزحزح عن موقفه حماية للدين وحفاظا على الثورة، لا يذهبن بك خيالك المريض أني أعاير الإخوان ببلاء الخلاف الداخلى، فهذا أمر لم يختاروه ولكنه من جملة البلاء، لكني أفتح عينك لتبصر الحقيقة، أعنى أن الإخوان قد يخوض بعضهم حروبا لا تلزمنا".

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