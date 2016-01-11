اليوم..نظر محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة أونست المتهم بالنصب على المواطنين

تنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة جنح المعادى، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" المتهم بالنصب على المواطنين ،فى رابع قضية من ذات الشأن .>وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا. كان قد تقدم 27 من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم.

و كانت النيابة العامة أمرت رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

تأجيل محاكمة رئيس شركة أونست المتهم بالنصب لـ17 يناير لرد المحكمة