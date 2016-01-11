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اليوم..سماع شهود النفى بمحاكمة 47 متهما بإقتحام قسم التبين

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اليوم..سماع شهود النفى بمحاكمة 47 متهما بإقتحام قسم التبين اليوم..سماع شهود النفى بمحاكمة 47 متهما بإقتحام قسم التبين
تستئانف اليوم الاثنين الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة باكاديمية الشرطة،نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة،

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لأقوال شاهدى النفى المطلوبين من قبل الدفاع،بعد ان أنتهت من سماع شهود الاثبات وفض الأحراز الخاصة بالقضية.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365