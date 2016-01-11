أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بالبحيرة

Google+ Print
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بالبحيرة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بشمال التحرير بأبو المطامير بالبحيرة.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير مفادها قيام " ح م ح " عاطل ومقيم شمال التحرير دائرة المركز السابق إتهامه في عدد ( 2 ) قضية سرقة سيارة أخرهم القضية رقم 17170/2009 جنح مركز أبو المطامير " سرقة سيارة "، بإدارة ورشة بداخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .

وبتقنين الإجراءات تمكن العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبحوزته عدد ( 5 ) قطع سلاح وبيانها كالتالى عدد ( 1 ) بندقية خرطوش متعددة الطلقات عيار 12 تركي الصنع ، ( 1 ) طبنجة عيار 5ر6 مم ، عدد ( 3 ) فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع ، عدد ( 6 ) طلقات من ذات العيار كما ضبط ( 9 ) قطع حديدية طوليه مختلفة الأحجام والأشكال ، ( 7 ) مواسير مختلفة الأحجام ، عدد ( 7 ) ياي ، أجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع عبارة عن ( عدد " 2 " جاكوش ، زرادية ، مجموعه مفكات متنوعة مختلفة الأحجام ، أسياخ معدنية معدة لتصنيع إبر ضرب النار ، مجموعه من المبارد المستخدمة فى التصنيع .

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية وجارى تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365