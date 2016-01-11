ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بالبحيرة

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير مفادها قيام " ح م ح " عاطل ومقيم شمال التحرير دائرة المركز السابق إتهامه في عدد ( 2 ) قضية سرقة سيارة أخرهم القضية رقم 17170/2009 جنح مركز أبو المطامير " سرقة سيارة "، بإدارة ورشة بداخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .
وبتقنين الإجراءات تمكن العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبحوزته عدد ( 5 ) قطع سلاح وبيانها كالتالى عدد ( 1 ) بندقية خرطوش متعددة الطلقات عيار 12 تركي الصنع ، ( 1 ) طبنجة عيار 5ر6 مم ، عدد ( 3 ) فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع ، عدد ( 6 ) طلقات من ذات العيار كما ضبط ( 9 ) قطع حديدية طوليه مختلفة الأحجام والأشكال ، ( 7 ) مواسير مختلفة الأحجام ، عدد ( 7 ) ياي ، أجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع عبارة عن ( عدد " 2 " جاكوش ، زرادية ، مجموعه مفكات متنوعة مختلفة الأحجام ، أسياخ معدنية معدة لتصنيع إبر ضرب النار ، مجموعه من المبارد المستخدمة فى التصنيع .
بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية وجارى تحرير محضر بالواقعة.