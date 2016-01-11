ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكن عاطل بشمال التحرير بأبو المطامير بالبحيرة.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير مفادها قيام " ح م ح " عاطل ومقيم شمال التحرير دائرة المركز السابق إتهامه في عدد ( 2 ) قضية سرقة سيارة أخرهم القضية رقم 17170/2009 جنح مركز أبو المطامير " سرقة سيارة "، بإدارة ورشة بداخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .

وبتقنين الإجراءات تمكن العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبحوزته عدد ( 5 ) قطع سلاح وبيانها كالتالى عدد ( 1 ) بندقية خرطوش متعددة الطلقات عيار 12 تركي الصنع ، ( 1 ) طبنجة عيار 5ر6 مم ، عدد ( 3 ) فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع ، عدد ( 6 ) طلقات من ذات العيار كما ضبط ( 9 ) قطع حديدية طوليه مختلفة الأحجام والأشكال ، ( 7 ) مواسير مختلفة الأحجام ، عدد ( 7 ) ياي ، أجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع عبارة عن ( عدد " 2 " جاكوش ، زرادية ، مجموعه مفكات متنوعة مختلفة الأحجام ، أسياخ معدنية معدة لتصنيع إبر ضرب النار ، مجموعه من المبارد المستخدمة فى التصنيع .

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية وجارى تحرير محضر بالواقعة.