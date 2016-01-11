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ضبط 2068 هارب من أحكام وتحصيل 11ألف جنيه فى حملات أمنية بالغربية

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ضبط 2068 هارب من أحكام وتحصيل 11ألف جنيه فى حملات أمنية بالغربية ضبط 2068 هارب من أحكام وتحصيل 11ألف جنيه فى حملات أمنية بالغربية
أسفرت الحملات الأمنية التى شنها ضباط المباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى لضبط الهاربين من الأحكام عن ضبط 2068هارب من أحكام منهم ضبط 1131محكوم عليه فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و896 محكوم عليه فى غرامات و30 محكوم عليه فى مخالفات و11محكوم عليه جناية كما تم تحصيل 11ألف و855 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة.

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتائج الحملات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365