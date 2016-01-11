ضبط 1657 مخالفة مرورية و83 سيارة و97 دراجة بخارية مبلغ بسرقتهم بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 86 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1657 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الإتجــــاه وإنتهـاء رخصـة قيـادة .

وفى مجــال فحص السيارات المحجوزة على ذمه قضايا بالمراكز والأقسام دائرة المديرية فحص السيارات والدراجات البخارية المتحفظ عليها على ذمة قضايا بالمراكز والأقسام دائرة المديرية أسفر الفحص عن وجود عدد (83) سيارة وعدد (97) دراجة بخارية مبلغ بسرقتهم من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محى وكيل المرور.

والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

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