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"الائتمان الزراعى": 145 ألفا عدد الفلاحين المتعثرين بقيمة 3.5 مليارات جنيه

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"الائتمان الزراعى": 145 ألفا عدد الفلاحين المتعثرين بقيمة 3.5 مليارات جنيه "الائتمان الزراعى": 145 ألفا عدد الفلاحين المتعثرين بقيمة 3.5 مليارات جنيه
قال عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن عدد الفلاحين المتعثرين لدى البنك بلغ 145 ألفا ، بقيمة 3 مليارات و500 مليون جنيه ، مؤكدا أن تعثر الفلاحين فى سداد القروض من أهم المشكلات التى تواجه البنك حاليا.

وأكد رئيس بنك الائتمان الزراعى ، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أنه حتى الآن لم يتم حبس أى فلاح متعثر رغم انتهاء المهلة فى 31 ديسمبر الماضى، مشير الى أنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لوضع آلية لسداد الديوان المتعثرة والتى يتم تمويلها من الصندوق، وفقا لما تم مع أحد البنوك الأخرى ، مطالبا المتعثرين بالتقدم إلى البنك للتسوية ،حفاظاً من البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم، مشيرا إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى.


>رئيس بنك "الائتمان الزراعى": تحصيل 300 مليون جنيه من ديون الفلاحين

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