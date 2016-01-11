محمد غنيم لـ"مرتضى منصور":"25 يناير" أنتجت ثورة 30 يونيو والبرلمان الحالى

علق الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية ، على ما قاله النائب مرتضى منصور بأنه لا يتعرف بثورة 25 يناير، قائلا إن هذا التصريح "متوقع" ، موضحا أن الدستور اعترف بثورتى 25 يناير و30 يونيو .

وأضاف عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية ، لـ"اليوم السابع" :"لولا ثورة 25 يناير لما حدثت ثورة 30 يونيو، ولما جاء البرلمان الحالى الذى يعد مرتضى منصور عضوا به"، لافتا إلى أن عدم اعتراف بعض النواب بثورة 25 يناير "أمر مؤسف لابد أن نتخطاه".

وأوضح "غنيم " أن فوز الدكتور على عبد العال برئاسة مجلس النواب متوقع لما يتمتع به الرجل من خبرة قانونية كبيرة .

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