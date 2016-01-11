تفاصيل اجتماع وزير الإسكان بقيادات الوزارة لمناقشة مشروع المليون وحدة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن التفاصيل والمناقشات التى دارت ، أمس ، خلال اجتماع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، مع قيادات الوزارة لمناقشة المشاكل والعقبات التى تواجه مشروع المليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل .

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش العقبات التى تقف أمام محدودى الدخل فى استلام الوحدات من بينها ارتفاع مقدم حجز الوحدات وخاصة فى مدن الصعيد، حيث يصل مقدم الوحدة السكنية لنحو 48 ألف جنيه وهو ما دفع بعض المواطنين عن التنازل عن وحداتهم بعدما عجزوا عن سداد المقدم.

وأشارت المصادر، إلى المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، اقترح على الوزير خلال الاجتماع أن يتم تلقى أموال الزكاة لدعم محدودى الدخل ،وخاصة أن هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء بجواز جمع أموال الزكاة لمساعدة محدودى الدخل وتوفير مسكن ملائم لهم.

بينما اقترحت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، دعم أبناء الصعيد بمبلغ 10 آلاف جنيه زيادة عن الدعم المخصص والمقدر بــ25 ألف جنيه، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها أبناء محافظات الصعيد ، ولكن هذا الاقتراح لم يلق قبولا من قيادات الوزارة .

وأشارت المصادر، إلى أن من بين العقبات التى تم مناقشتها داخل اجتماع الوزير بالقيادات حول مشروع المليون وحدة، عدم توصيل المرافق لعدد من الوحدات السكنية التى تم تنفيذها، وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق لكافة الوحدات فى أسرع وقت ممكن .