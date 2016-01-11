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مصرع حلاق ونجله وإصابة زوجته بسبب الاختناق بالغاز فى البحيرة

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مصرع حلاق ونجله وإصابة زوجته بسبب الاختناق بالغاز فى البحيرة مصرع حلاق ونجله وإصابة زوجته بسبب الاختناق بالغاز فى البحيرة
تلقى قبل قليل الرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث مركز شرطة أبوحمص، بلاغا من المواطنة "سالى أحمد عبد ربه" طالبة ومقيمة منطقة عزاز دائرة المركز بإكتشافها وفاة كل من والدها " أحمد عبدربه على حسن المزين" حلاق، وشقيقها الطفل "محمد أحمد عبدربه على المزين" 5 سنوات وكذا إصابة والدتها "عبير عزاز حمام عمر" ربة منزل بحالة إعياء وقيء شديد حال قيامها بإيقاظهم من النوم.

إنتقلت القيادات الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وبالمعاينة تبين أن الشقة تقع بالدور الثانى بعقار ملك الأول وتواجد المتوفيان والمصابة بغرفة نوم ضيقه المساحة، وبدون منافذ تهوية .

وبسؤال والدة الأول "سعاد كامل حسن عطية" ربه منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بأن نجلها يعانى من مرض السكر والكبد والضغط وحالة إغماء ويعالج منذ فترة ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إختناق بغاز أول ثانى أكسيد الكربون بسبب سوء التهوية وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبوحمص العام والمصابة لمركز السموم بالإسكندرية للعلاج وتحرر المحضر 338 /2016 إدارى المركز .

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