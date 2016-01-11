مدربة أسود لـ"بيت العيلة": السباع تنام بجوارى بالفراش و"بخاف من الصراصير"

قالت أنوسة كوتة، أصغر مدربة أسود فى مصر ، فى حوارها ببرنامج "بيت العيلة"، الذى تقدمه الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، على شاشة فضائية "النهار"، إنها ليست متزوجة، وتعيش مع الأسود فى منزلها وتتعود عليهم، مضيفة أنه من شروطها لاختيار زوجها أن يكون محبا للأسود والنمور.

وأوضحت أنها تخاف من بعض الأشياء الصغيرة، مثل "الصراصير" رغم أنها لا تخاف من الأسود وقالت :"الأسد بينام جنبى فى السرير ويلعب معى دائماً".

وتابعت : "أتحدث مع الأسود عندما أكون متضايقة، لأنها وفية جدا، وعندما يحب الأسد المدرب الخاص به يحميه من أى شىء، وأنا أصدقائى أسود أكثر من البشر".

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