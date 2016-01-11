تعرف على أهمية تركيبة الألبومين.. وباحث فى الدواء يحذر من الأنواع المغشوشة

تركيبة الألبومين تعد من أهم نوعيات التركيبات والعقاقير الدوائية الضرورية لفئات كثيرة من المرضى، وتستخدم فى علاج مرضى الكبد والاستسقاء واحتباس الماء بشكل عام، والتركيبة الدوائية كالألبومين الطبيعى الموجود بالجسم له وظائف مهمة لهؤلاء المرضى بشكل خاص.

وحسب توضيح الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، فالألبومين بشكل عام هو مادة تتواجد بشكل طبيعى فى جسم الإنسان، وفى تفسيرها المبسط عبارة عن بروتين فى دم الإنسان، وهى مهمة للغاية لتنظيم وظائف الجسم وأجهزته، ومعدل هذه المادة فى المستوى الطبيعى من 3.5 إلى 4.5 جرام لكل ديسى ليتر.

ولكن، وحسب توضيح الباحث فى الدواء، فبعض الحالات يحدث لديها خلل فى نسب الألبومين فى الجسم، نتيجة عدم قدرة خلايا الكبد على التخليق، وعدم قدرته على الوفاء بوظائفه الطبيعية وإنتاج هذا الكم المطلوب، لذا يلجأ الأطباء لإمداد هؤلاء المرضى بألبومين مخلق، أو دوائى، وبتركيبته الدوائية يصبح بمثابة طوق النجاة لهؤلاء نظرا لمعاناتهم الشديدة.

ولكن للعديد من الأسباب انتشرت الكثير من التركيبات الفاسدة والمغشوشة من أنواع الألبومين فى الأسواق نظرا لغلو سعره، وهو ما يحذر منه الدكتور مروان سالم، مؤكدا أن هذه التركيبة التى لا مصدر لها قد تتسبب فى نتائج مرضية عكسية للمريض، وقد تودى بحياته، لذا لابد من شرائها من صيدليات معروفة ومرخصة، بوصفة الطبيب المعالج فقط.