أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور ..استئصال ورم من طفلة يزن 6 كيلو بكفر الشيخ

Google+ Print
بالصور ..استئصال ورم من طفلة يزن 6 كيلو بكفر الشيخ بالصور ..استئصال ورم من طفلة يزن 6 كيلو بكفر الشيخ
نجح الدكتور إبراهيم الباز أخصائى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الزهراء بدسوق، فى استئصال ورم يزن حوالى 6 كيلو أسفل بطن طلقة عمرها 13سنة تعانى منذ فترة من آلام شديدة متكررة أسفل البطن مع تأخر نزول الدورة الشهرية وقيء مستمر مع إجهاد عام، وتم إرسالها للتحليل بعمل الأنسجة لمعرفة صفة الورم.

قال الدكتور إبراهيم الباز اخصائى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الزهراء بدسوق، أن الطفلة كانت تعانى منذ فترة من آلام شديدة متكررة أسفل البطن مع تأخر نزول الدورة الشهرية وقيء مستمر مع إجهاد عام، وتم إرسالها للتحليل بعمل الأنسجة لمعرفة صفة الورم.

وأضاف لاحظت تورم أسفل البطن مع زيادة حجمه وبعمل أشعة الموجات الصوتية على البطن تبين وجود ورم متكيس متعدد الحجرات 14سم×10 سم تقريبا مع وجود نزيف بداخل الكيس ،يزن 6كيلو تقريباً، وأجريت عملية استئصال للورم عن طريق فتحة أسفل البطن، والطفلة في حالة صحية مستقرة .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365