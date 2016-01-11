بالصور ..استئصال ورم من طفلة يزن 6 كيلو بكفر الشيخ

نجح الدكتور إبراهيم الباز أخصائى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الزهراء بدسوق، فى استئصال ورم يزن حوالى 6 كيلو أسفل بطن طلقة عمرها 13سنة تعانى منذ فترة من آلام شديدة متكررة أسفل البطن مع تأخر نزول الدورة الشهرية وقيء مستمر مع إجهاد عام، وتم إرسالها للتحليل بعمل الأنسجة لمعرفة صفة الورم.

قال الدكتور إبراهيم الباز اخصائى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الزهراء بدسوق، أن الطفلة كانت تعانى منذ فترة من آلام شديدة متكررة أسفل البطن مع تأخر نزول الدورة الشهرية وقيء مستمر مع إجهاد عام، وتم إرسالها للتحليل بعمل الأنسجة لمعرفة صفة الورم.

وأضاف لاحظت تورم أسفل البطن مع زيادة حجمه وبعمل أشعة الموجات الصوتية على البطن تبين وجود ورم متكيس متعدد الحجرات 14سم×10 سم تقريبا مع وجود نزيف بداخل الكيس ،يزن 6كيلو تقريباً، وأجريت عملية استئصال للورم عن طريق فتحة أسفل البطن، والطفلة في حالة صحية مستقرة .



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