زوجة أمين الشرطة المنتحر: "كان بيكلم نفسه قبل الحادث بسبب أزمة مالية"

إستمعت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى، لأقوال زوجة أمين الشرطة المنتحر داخل شقته.

وقالت زوجته للنيابة أن حالة زوجها تغيرت قبل الحادث بأيام، مشيره إلى أن المتوفى كان "يكلم نفسه" باستمرار، وفى يوم الحادث كان يجلس معهم فى الصالة ثم أنصرف ودخل غرفة نومه وأثناء ذلك سمعت صوت إطلاق رصاص خارج من غرفته فاسرعت ووجدت زوجها غارقا فى دمائه وبجواره سلاحه الميرى، مشيرة إلى أنه كان يمر بأزمة ماليه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا، من زوجة أمين شرطة تفيد بوفاته داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة أن المتوفى يعمل أمين شرطة ومقيم بمنطقة المرج، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الميرى بطلقة فى رأسه أودت بحياته، لتأمر النيابة بتشريح الجثة واستدعاء أسرته للاستماع إلى أقوالها.