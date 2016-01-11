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مقتل وإصابة 11 شخصا جراء الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية

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مقتل وإصابة 11 شخصا جراء الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية مقتل وإصابة 11 شخصا جراء الاشتباكات بمدينة أوبارى الليبية

>لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، مساء أمس الأحد، جراء تجدد الاشتباكات بين قبيلتى "التبو" و"الطوارق" بمدينة أوبارى الليبية.

وأكد مصدر محلى بالمدينة مساء اليوم، أن جثامين القتلى من الجانبين نقلت إلى مستشفى المدينة لعرضها على الطب الشرعى، لافتا إلى أن الجرحى السبعة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وأضاف أن مستشفى المدينة يعانى نقصا فى الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات؛ ما يؤدى إلى عدم تقديم الخدمة الطبية والرعاية الكاملة للجرحى .

يذكر أن مدينة أوبارى تقع فى جنوب غربى ليبيا، ووقعت شخصيات عن قبائل التبو والطوارق المتقاتلة فى المدينة اتفاقا للمصالحة فى الدوحة فى الفترة الماضية، إلا أنه لم ينجح فى وقف الاقتتال بالمدينة.
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