«أمانة الرياض» تغلق منشأة غذائية وتضبط 60 موقعاً مخالفاً وتزيل 12 سيارة تالفة

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة، حملة على الباعة الجائلين الذين يستغلون حرم الطرق الرئيسية لعرض مبيعاتهم بطرق عشوائية، ومعالجة كافة المخالفات التي تسبب التشويه البصري أو تمثل خطراً على صحة وسلامة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية الروضة م. عبدالله الطيار، أن الحملة التي نفذتها فرق البلدية وبمساندة من دوريات أمن الطرق، تمكنت من ضبط أكثر من (٦٠) موقع مخالف، وإزالة عدد (١٢) سيارة تالفة من مواقعها بعد إكمال كافة الإجراءات النظامية، مشدداً أنه ستتم متابعة جميع المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأضاف م. الطيار أن الحملة التي جاءت بناء على التوجيهات الصادرة من أمانة منطقة الرياض لتكثيف الرقابة ومتابعة المخالفين ورصد التجاوزات ومعالجتها في حينها، شملت العديد من المواقع المخالفة على طريق خريص القديم، حيث قامت فرق الرقابة الميدانية بتسليم إشعارات وتثبيت ملصقات إزالة على أكثر من ٦٠ موقعا مخالفا، كما تم إغلاق منشأة للخضروات والفواكه تقع على شارع الامير سعود الكبير في حي الملك فيصل، بعد ضبط العديد من المخالفات تمثلت في إنتهاء شهادة العامل الصحية، وعدم وجود الرخصة الأصل، وعدم وجود سجل الرقابة الصحي كما يعمل بالمنشأة عامل واحد فقط ويحمل شهادة صحية منتهية.

ولفت أن فرع بلدية الروضة شرع في استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على جميع المخالفين.

وشدد م. الطيار أن بلدية الروضة ستواصل تنفيذ هذه الحملات لإزالة كافة المخالفات وتكثيف الجولات الرقابية للقضاء على ظاهرة العشوائيات التي تشوه المظهر العام لمدينة الرياض وتؤثر سلباً على صحة وسلامة البيئة.