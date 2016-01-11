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باكستان مستعدة لتهدئة التوتر بين المملكة وإيران

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إسلام آباد، الرياض - طاهر حيات

    أعربت باكستان عن استعدادها لتهدئة التوتر بين المملكة العربية وإيران، وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية السيد سرتاج عزيز، بأن بلاده مستعدة لبذل جهود الوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران لتهدئة التوتر ما بينهما، وذلك في الوقت المناسب. وقال إن الظروف الحالية تستدعي من باكستان بأن تبذل مساعيها فيما يخدم مصلحة العالم الإسلامي قائلاً بأن باكستان لا ترغب في أن تستغل العناصر الإرهابية التوتر الجاري بين البلدين.

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