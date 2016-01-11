مجلس علماء باكستان يؤيد الموقف الخليجي ضد إيران

أكد مجلس علماء باكستان تأييده لإعلان مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع لوزراء خارجيته في الرياض أمس الأول، الاتفاق على آلية فعالة لمواجهة الأنشطة والتدخلات الإيرانية، وتأييده لإجراءات المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي في تصريح أمس لوكالة الأنباء السعودية إن علماء وشعب باكستان يؤيدون الموقف الخليجي ضد التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الإسلامية ودعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار بلاد الحرمين الشريفين وتفريق الأمة الإسلامية على أساس طائفي. وأضاف أن إيران دولة معتدية وراعية للإرهاب، وقد كشفت عن وجهها الحقيقي من خلال الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، فضلاً عن احتلالها لجزر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للتنظيمات الإرهابية ومنح الملاذ الآمن على أراضيها للعناصر الإرهابية.

ورحب الشيخ الأشرفي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، موضحاً أن باكستان وشعبها ينظرون إلى زيارة سموه بأمل كبير بحكم المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة على مستوى الأمة الإسلامية.