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براءة اختراع في إدارة القنوات لأفراح مؤذنة

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    حصلت الباحثة أفراح أحمد مؤذنة على براءة اختراع لإدارة استقبال القنوات الفضائية بالجوال بدون نت، وذلك بعد خمس سنوات من البحث تناولت في مضمونها فحص مبدئي وشكلي وموضوعي داخل قسم الفحص للاختراعات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وكانت الباحثة سبق وحصلت على براءتين ابتكارية لنماذج صناعية، وعملت على تصميمين لمشروعين بالتعليم، مشروع ابداع الرياضيات بالتعلم الرتمي وحصلت على موافقة بتطبيقه بإدارة تعليم جازان لمعرفة مخرجاته، ومشروع قاعدة بيانات لمتابعة سلوك الطالبات الكترونياً من خلال بطاقة ذكية، عرض بمؤتر التوجية والارشاد السابع بمدينة الأحساء، وكان من ضمن عدة برامج جديدة في مجال التوجية والارشاد للاعلام الجديد.

كما قد فازت الباحثة أفراح بجائزة إدارة الجودة الشاملة لإدارة تعليم جازان بالمركز الأول فئة المعلمة المتميزة، ثم فازت بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان فرع الأداء المميز التربوي بالمركز الأول.

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