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15 حرفة تقليدية ضمن المهرجان

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15 حرفة تقليدية ضمن المهرجان 15 حرفة تقليدية ضمن المهرجان

    يشارك البرنامج الوطني للحرف اليدوية والصناعات بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "بارع" ضمن فعاليات مهرجان الحي التراثي بحديقة الملك فهد والذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة بجناح الحرف والصناعات اليدوية ويضم أكثر من 15 حرفة يدوية لإبراز الحرف والصناعات التقليدية.

وأوضح مدير فرع الهيئة صالح عباس أن مشاركة "بارع" في المهرجان كشريك مسؤولية مجتمعية، ترتكز على التعريف بالبرنامج، وتقديم الحرفيين والأسر المنتجة والهدايا الحرفية، كما أنه تم اختيار مجموعة من الحرفيين المتميزين.

وأضاف أنه يشارك ضمن الجناح أكثر من 15 مشاركاً ومشاركة، تشمل منتجاتهم الفخاريات والنجارة والكروشيه والسدو والخوصيات والتطريز والإكسسوارات، بالإضافة إلى الاستمرار في التعريف ببرنامج "بارع" ورؤيته وأهدافه في رعاية الحرف اليدوية في المملكة.

الجدير بالذكر أن الفعاليات تبدأ يومياً من الخامسة عصراً وتنتهي الثانية عشر ليلاً، وتقدم للزوار بالإضافة إلى فعاليات سوق وشارع العينية والعروض الترفيهية والشعبية التي تقام بالحي التراثي وتستمر إلى الأربعاء القادم.

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