«صحة جازان» تغلق مجمعاً طبياً وقسمين لفحص الوافدين

أغلقت لجنة المخالفات الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أمس الأول مجمعاً طبياً في محافظة صامطة، وقسمين لفحص العاملة الوافدة بمجمعين آخرين بمدينة جازان، ضمن سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة على المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وأفاد د. محمد الراجحي مدير شؤون القطاع الصحي الخاص ب»صحة جازان»، أن إغلاق المجمع الطبي وقسمين لفحص العمالة الوافدة، جاء نتيجةً للعديد من المخالفات، ومنها عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الفنية العاملة به، وعدم توفر نظام دقيق لمكافحة العدوى والتعقيم، وهو ما يعد أمراً بالغ الأهمية لصحة وسلامة المراجعين، إضافة إلى وجود عدد من المخالفات الأخرى.

وأكد أن عقوبة الغلق ستكون مصير أي منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ولا تحقق المستوى المطلوب من الجودة النوعية في خدماتها، للحدّ من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعون لتلك المنشأة، نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الضرورية الواجب توافرها بالمنشآت الصحية. وحث د. الراجحي جميع ملاك المؤسسات الصحية الخاصة بالحرص على الجودة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.