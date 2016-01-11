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تدشين الموقع الإلكتروني ل«خلافة الغازي»

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    دشن وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى الصفحة الإلكترونية لبرنامج خلافة الغازي (برنامج تدقيق بيانات المشمولات بخلافة الغازي إلكترونياً).

وقدم د. محمد الهران وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، تعريف بالموقع موضحا أنه سيقدم الخدمات الإلكترونية والمحتوى المعلوماتي لجميع المعلمات وذويهن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل. حيث يعرفون الضوابط المحددة من اجل حيث يستفيد من الندب (زوجة المشارك وابنته الغير متزوجة وأخته الغير مرتبطة بزواج وهو العائل لها) فيما ذكر د. يوسف العوهلي المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة التعليم، أن الموقع الإلكتروني لبرنامج خلافة الغازي هو باكورة مخرجات خارطة طريق تقوم بتنفيذها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة وذلك لتطوير واستضافة مواقع إلكترونية ضمن نطاق الوزارة والتي تحقق متطلبات الجودة والأمان والخصوصية وسهولة الاستخدام والتوافق مع الأجهزة الذكية، مستفيدة من الخبرات السابقة في تطوير بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأثنى وزير التعليم على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وقال: هذه الصفحة وهذه الخدمة ستسهل على المعلمات وأولياء أمورهن معرفة كل ما يتعلق بندب المعلمات في برنامج خلافة الغازي.

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