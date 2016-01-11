مركز الحوار الوطني ينظم برنامجاً تدريبياً للمكفوفين

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام مؤخراً برنامجين تدريبيين في مهارات الحوار والاتصال الفعّال مع الآخرين وذلك بالتطبيق بطريقة برايل للطلبة المكفوفين من الجمعية الخيرية للمكفوفين "كفيف".

ويهدف البرنامج التدريبي، إلى إكساب المتدربين من الجمعية المهارات الأساسية والمطلوبة في الحوار الناجح مع الآخرين، وتحفيزهم على مواصلة سبل المعرفة، والوقوف على أبرز سبل الحوار من أسئلة وخبرات جديدة بالحياة، بحيث يشاركون مجتمعهم القضايا والتحديات والمواقف الاجتماعية.

وحظي المتدربون باهتمام كبير من المركز، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ برنامج تدريبي من هذا النوع، كما تم استعراض عدد من النماذج والأساليب الحوارية، وكيف توظف مهارات إدارة الحوار وتهيئة المجال المناسب للحوار، وقياس مهارة الإنصات لديه والعمل على تفعيلها في الحوار.

وأوضح منسق مركز التدريب والتأهيل في الجمعية الخيرية للمكفوفين "كفيف"، جايز بن علي الأكلبي، أن البرنامج يعد من البرامج التدريبية المهمة التي قدمتها الجمعية للمكفوفين في المملكة، ويأتي انطلاقاً من إيمان الجمعية الراسخ بقدرة المعاقين بصرياً من الجنسين على العمل الجاد والإنتاج المثمر متى ما امتلكوا الأدوات والمهارات اللازمة لذلك.

وأضاف الأكلبي أن برامج أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام، تعتبر من أهم البرامج التدريبية، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الحوار وتعزيز مهاراته، كالإنصات للرأي الآخر، وفهم الآراء المختلفة، وتقبل عرض وجهات النظر المتنوعة والتعبير عنها، ودعم هذه القيم، ونشر ثقافة التحاور ومهاراته، مضيفاً أن هناك العديد من الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للكفيف، كتطوير الذات والتنمية البشرية، مؤكداً ترحيب الجمعية بأي برامج تدريبية تسهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى المكفوفين والكفيفات.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مساهمة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في دعم مؤسسات المجتمع، وفي إطار إعداد وتقديم برامج التدريب والتأهيل المناسبة للمعاقين بصرياً، التي تعدها وتقدمها جمعية كفيف، لإبراز قدرات المكفوفين وضعاف البصر من الجنسين، بكفاءتهم الخبيرة، إضافة إلى إتاحة المزيد من مصادر المعلومات لهم وتوفيرها بالطريقة المناسبة، كطريقة برايل، والتسجيل الصوتي، وبرامج قارئات الشاشة للحاسب الآلي.