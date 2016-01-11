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الأهلي: اتفقنا على كل التفاصيل مع السولية .. ويبقى توقيت قيده

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الأهلي: اتفقنا على كل التفاصيل مع السولية .. ويبقى توقيت قيده الأهلي: اتفقنا على كل التفاصيل مع السولية .. ويبقى توقيت قيده

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن ناديه أنهى صفقة عمرو السولية لاعب وسط فريق الشعب الإماراتي.

وقال عبد الحفيظ: "السولية في الأهلي، اتفقنا مع اللاعب على كافة التفاصيل، ويبقى فقط توقيت قيده في قائمة الفريق".

وأشار إلى أنه سيعقد جلسة مع جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق لتحديد موعد قيد السولية سواء هذا الشهر أو نهاية الموسم.

وأضاف عبر قناة (النهار ) أنه لن يتم إعارة أي لاعب، إلا بوصول عرض رسمي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحتاج كل اللاعبين.

وأتم مدير الكرة بالأهلي: "لم يصلنا أي عرض رسمي لاستعارة لاعب من الأهلي، فالأمر كله مجرد اتصالات ودية مع مسئولي أندية أخرى".

وكان عمرو السولية تم رفع اسمه من قائمة فريق الشعب، بعد تعاقد النادي الإماراتي مع محترف أجنبي رابع.

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فيديو اليوم السابع

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