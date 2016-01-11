رحيل حمادة إمام - الزمالك يطلق اسمه على الشارع المؤدي للنادي

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك إطلاق اسم الراحل حمادة إمام على الشارع المؤدي لمقر النادي في منطقة المهندسين وميت عقبة.

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "سيقام العزاء الخاص بأسطورة الزمالك في الشارع المؤدي للنادي من شارع جامعة الدول العربية".

وأضاف "قرر النادي إطلاق اسم الراحل حمادة إمام على هذا الشارع تخليدا لذكراه".

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