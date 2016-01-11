رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لموقف مرتضى منصور المتناقض من ثورة يناير

نقلا عن برلمانى..

>تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، مقطع فيديو قديم للمستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، خلال لقائه مع الإعلامى محمد شبانة فى برنامج "كورة أونلاين"، يصرح فيه بدعمه للثورة ومشاركته فيها، فى ردّ على مهاجمته لثورة 25 يناير وعدم اعترافه بها فى أول جلسات البرلمان.

خلال الفيديو، أكد مرتضى منصور أنه كان متواجدًا هو وأبناؤه فى ميدان التحرير، وأصيب فى عينه بسبب ضرب النار، مضيفًا: "أقسم بالله العظيم أول واحد راح ميدان التحرير يوم 25 يناير كان مرتضى منصور"، مشدّدًا على أن ما قاله المشاركون فى ثورة يناير هو ما كان يردّده منذ ما قبل الثورة.

وأضاف مرتضى منصور: "أنا كنت رايح منتفض زى أولادنا اللى ما قبضوش من أمريكا ولا صربيا"، متابعًا أنه ذهب يوم 2 فبراير 2011 لميدان مصطفى محمود، وذلك عقب خطاب الرئيس الأسبق مبارك بتعهده على عدم الترشح مرة أخرى.

واستكمل عضو مجلس النواب حديثه فى مقطع الفيديو القديم، بالتأكيد على أنه قال ما ردّده شباب ثورة يناير منذ أن كان قاضيا على المنصة، وردّد كثيرًا أن "الفساد فى مصر قد استشرى والقانون لا يطبق إلا على الضعفاء"، مضيفًا أن الإعلامى عمرو أديب اتصل به عندما كان فى ميدان التحرير وطلب وصف المشهد فى الميدان، فقال له منصور: "بيضربوا نار على شبابنا من الأسطح".

كان المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، قد هاجم ثورة 25 يناير خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، رافضًا الاعتراف بها خلال أدائه اليمين الدستورية.

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