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"الإفتاء": الإسلام أمر بعدم "فض البكارة" بالإصبع.. والزوج يعاقب إن فعلها

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"الإفتاء": الإسلام أمر بعدم "فض البكارة" بالإصبع.. والزوج يعاقب إن فعلها "الإفتاء": الإسلام أمر بعدم "فض البكارة" بالإصبع.. والزوج يعاقب إن فعلها
أكدت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه لا يجوز فض البكارة بالإصبع، وأن الزوج يعاقب حال فعله ذلك، حيث أمر الإسلام بالإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وقالت دار الإفتاء، فى بيان لها ردا على سؤال "هل يجوز للمرأة كشف عورتها المغلظة للنساء؟ وهل يجوز كشف دم البكارة للحاضرين أجمعين رجالا ونساء ؟ وهل هذا العمل يقره الدين؟:" جاء الإسلام وللناس عادات منها الحسن ومنها القبيح، فأقرَّ الإسلام منها الطيب الحسن، ونهى عن السيئ، ولا شك فى أن هذه العادة المشار إليها من العادات الخبيثة المرذولة، وهى من عادات الجاهلية التى أمر الإسلام الابتعاد عنها".

وشددت الفتوى، على أن هذه العادة امتهان لكرامة الإنسان، الذى هو أشرف مخلوق من مخلوقات الله، والذى هو خليفة الله فى أرضه، موضحة أن الإسلام أمر بصون الإنسان وعدم إلحاق الضرر به، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".

وتابعت:"بل نص العلماء على أن الزوج يُضرَب ويُؤَدَّب إذا فعل ذلك " حيث قال الإمام الدردير: «وإزالة البكارة بالإصبع حرام، فيُؤَدَّبُ الزوجُ عليه»، كما جاء الإسلام آمراً بالحفاظ على المرأة وصون كرامتها وعدم امتهانها، فيجب على المسلمين أن يقلعوا عن مثل هذه العادات السيئة، وأن يتقوا الله فى أنفسهم وفى أعراضهم".

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مصر 365