رواد "تويتر" يختارون النائبة جهاد إبراهيم "أفضل صورة فى البرلمان"

اختار رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة النائبة الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر "، كأفضل صورة فى الجلسة الأولى للبرلمان، وهى النائبة التى استطاعت تحدى إعاقتها وإصابتها بشلل الأطفال، فأصبحت دكتورة فى الجامعة ثم بطلة فى السباحة ثم مدربة تنمية بشرية إلى أن وصلت لقبة البرلمان.

وتداول رواد الموقع صور جهاد إبراهيم مؤكدين أنها أفضل صور فى الجلسة الأولى التى شهدت العديد من اللقطات المثيرة للجدل والسخرية، فقالت أحد المغردات عنها "دكتورة جهاد ابراهيم المدرس المساعد بكلية البنات بجامعة عين شمس- الفائزة ببطولة الجمهورية في السباحه للمعاقين سبع مرات متواليه"، وأضاف أخر "انسانة مبهرة الاستاذة جهاد ربنا يوفقها يارب" وتابع ثالث " ربنا يوفقك أخيراً حاجة عدلة".

فيما أعاد الفنان القدير نبيل الحلفاوى نشر الصورة عبر حسابه الشخصى، بموقع "تويتر"، كما أعاد الملحن عزيز الشافعى نشر الصورة عبر حسابه الخاص أيضاً.

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