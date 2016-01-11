بالصور..السيد الشريف وكيلا لـ"النواب" وإعادة بين علاء عبد المنعم وسليمان وهدان

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فوز السيد الشريف بمنصب أحد وكيلى المجلس، وإعادة على المقعد الآخر بين النائبين علاء عبد المنعم، وسليمان وهدان.

وقال "عبد العال"، إن اللجنة المشرفة على انتخابات الوكيلين اجتمعت برئاسة النائب أحمد عبد الواحد رسلان، وأجرت الانتخابات، وبعد فرز الأصوات أسفرت النتيحة أن عدد النواب الذين أدلوا بأصوتهم 547 عضو، وعدد الأصوات الصحيحة 542 صوتا، والباطلة 5 أصوات.

وجاءت النتيجة كالتالى:

محمد محمود على عمارة حصل على على 27 صوتا

>السيد محمود الشريف حصل على 345 صوتا

> محمد محمد سليم عسكر 8 اصوات

>عماد جاد 41 صوت

>مدحت الشريف 47 صوتا

>علاء عبد المنعم 225 صوت

>حسام محمد إسماعيل الصرفى على 18 صوات

>خالد حنفى 6 اصات

>محمد صلاح عبد البديع 11 صوت

>سليمان وهدان 177

>أنيسة حسونة 36 صوت

>سمير غطاس 32 صوت

>جون طلعت 17 صوت

>ثناء برغش 14 صوت

>حاتم بشات 100 صوت

وسوف تجرى الإعادة على المقعد الآخر بين علاء عبد المنعم، مرشح ائتلاف دعم مصر، وسليمان وهدان، مرشح حزب الوفد، فى جلسة اليوم الاثنين، التى ستعقد الساعة الثانية ظهرا.

وكانت الانتخابات على وكالة مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية التى استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، قد أجريت بين 15 مرشحا هم، "محمد محمود على عمارة، والسيد محمود الشريف ، والدكتور عماد جاد، ومحمد محمد سليم عسكر، ومدحت الشريف، وعلاء الدين عبد المنعم، ، وخالد حنفى ، والدكتور محمد صلاح عبد البديع، وسليمان وهدان، والنائبة أنيسة محمد عصام حسونة، والدكتور سمير غطاس، والمهندس جون طلعت، وثناء برغش ، واللواء حاتم باشات".

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