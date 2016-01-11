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مرتضى تعليقاً على سوء حظ باسم مرسى: "شاكك أن بنت عملاله عمل فى شبراخيت"

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مرتضى تعليقاً على سوء حظ باسم مرسى: "شاكك أن بنت عملاله عمل فى شبراخيت" مرتضى تعليقاً على سوء حظ باسم مرسى: "شاكك أن بنت عملاله عمل فى شبراخيت"
علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على سوء الحظ الذى يحالف باسم مرسى مهاجم الفريق الكروى الأول، قائلاً: "أنا شاكك أن فى بنت قريبته فى طنطا عملاله عمل فى شبراخيت".

أضاف مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، أن باسم مرسى يحتاج إلى إعادة الثقة فى نفسه، موضحاً أنه طلب من أحمد حسام ميدو المدير الفنى لأولاد ميت عقبة أن يمنح باسم الحرية الكاملة داخل المستطيل الأخضر حتى يتمكن من استعادة ثقته فى نفسه واستعادة مستواه المعهود.

تابع رئيس الزمالك حديثه، لافتاً أنه دائماً يتحول إلى مشجع فى مباريات الزمالك، ويقوم بالتفوه بألفاظ المشجعيين نظراً لحبه وعشقه اللامتناهى للساحرة المستديرة وفريقه الزمالك، مشيراً إلى أنه فى المباراة الأخيرة عندما إنفعل على كرة باسم مرسى ولوح بيده كان يقول له: "إلعبها على الطاير".

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