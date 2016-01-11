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بالصور.. السيد الشريف يتجه لمكتب وكيل مجلس النواب فور إعلان فوزه بالمنصب

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بالصور.. السيد الشريف يتجه لمكتب وكيل مجلس النواب فور إعلان فوزه بالمنصب بالصور.. السيد الشريف يتجه لمكتب وكيل مجلس النواب فور إعلان فوزه بالمنصب
توجه النائب السيد محمود الشريف إلى مكتب وكيل مجلس النواب ، وتلقى تهنئة عدد من النواب، فور إعلان رئيس المجلس الدكتور سيد عبد العال فوز "الشريف" بمنصب وكيل أول البرلمان.
>وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات وكيلى المجلس قد أعلنت منذ قليل فوز النائب السيد محمود الشريف بمقعد وكيل أول البرلمان وإجراء الإعادة ظهر الاثنين بين النائبين علاء عبد المنعم وسليمان وهدان.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- بالصور..السيد الشريف وكيلا لـ"النواب" وإعادة بين علاء عبد المنعم وسليمان وهدان

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مصر 365