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وزير خارجية اليمن: المتمردون الحوثيون وقوات صالح غير جادين فى عملية السلام

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وزير خارجية اليمن: المتمردون الحوثيون وقوات صالح غير جادين فى عملية السلام وزير خارجية اليمن: المتمردون الحوثيون وقوات صالح غير جادين فى عملية السلام

>أكد وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى أن المتمردين الحوثيين وقوات صالح التى تدعمهم غير جادين وغير جاهزين لعملية السلام.

واتهم المخلافى فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" مساء أمس الأحد الحوثيين بتعطيل الوصول إلى حل سياسى فى اليمن، مشيرا إلى أنه من العبث الذهاب إلى المفاوضات المقبلة دون تنفيذ الحوثيين قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد وزير الخارجية اليمنى على أن الحل السياسى فى اليمن لن يتحقق دون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذى ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وإطلاق سراح المعتقلين وسحب الأسلحة الثقيلة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
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