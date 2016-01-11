المعلا: التحصيل العلمي العالي ركيزة للاستثمار

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن تزايد أعداد المواطنين المستمر في ناحية التحصيل العلمي العالي يشكل ركيزة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع، التي تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيزه كونه أحد أعمدة التطور الحضاري بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الرائد الدكتور حميد علي يوسف بو عصيبة من وزارة الداخلية، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الشارقة حول «بدائل الدعوى الجزائية في التشريعات الجنائية دراسة مقارنة».

وتضمنت أطروحة الرسالة الوصول إلى البدائل عن الدعوة الجزائية، التي تهدف إلى اختصار الإجراءات الشكلية، وإعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجزائية من المتهم والمجني عليه، وبمشاركة المجتمع في إنهاء الدعوى الجزائية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري