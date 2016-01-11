محمد بن زايد يودع محمد بن سلمان لدى مغادرته البلاد

ودع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته البلاد من مطار الرئاسة أمس في ختام زيارة أخوية للدولة.

ومن جهة ثانية استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس في قصر الشاطئ مارك ليال غرانت مستشار الأمن القومي البريطاني الذي يزور الدولة حالياً، ورحب سموه بالمسؤول البريطاني وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والمستجدات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والسياسية على المنطقة وجهود البلدين في دعم أسس الاستقرار والسلام فيها وتنسيقهما المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب.

وبحث سموه مع غرانت علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وداع

وكان في وداع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مطار الرئاسة، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

لقاء

حضر لقاء مستشار الأمن القومي البريطاني، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.