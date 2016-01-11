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ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون الدفاعي مع رئيس مجلس إدارة "ريثيون"

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ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون الدفاعي مع رئيس مجلس إدارة "ريثيون" ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون الدفاعي مع رئيس مجلس إدارة "ريثيون"

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الدكتور توماس كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «ريثيون» الأميركية المتخصصة في أنظمة الدفاع، أوجه التعاون ومجالات التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركات الأميركية، والشراكات القائمة بين الجانبين، والصناعات المتقدمة وأهمية تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مسيرة الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، الدكتور توماس كينيدي.

 وحضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وحميد الشمري، الرئيس التنفيذي لصناعة الطيران والخدمات الهندسية في مبادلة.

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